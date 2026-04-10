30代後半〜40代に差しかかる頃、ちらほらと目立ち始める白髪。「でも、白髪染めで全体を真っ黒にするのはちょっと…」と感じている人も多いのでは？そんな大人世代にぴったりなのが、昨今注目されている【白髪ぼかしヘアカラー】。白髪を「隠す」のではなく、「なじませる」ことで自然な立体感と洒落感を叶える、新しいヘアカラーの選択肢です。🌼やりすぎ感ゼロで抜群の“おしゃれ”具合！今、大人世代が選ぶべき【地毛風