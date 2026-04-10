◇プロボクシングスーパーフライ級ノンタイトルWBC・WBO1位、WBA5位、IBF10位坪井智也（帝拳）＜10回戦＞WBC6位、WBO8位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）（2026年4月11日両国国技館）WBCとWBOのスーパーフライ級1位にランクされる坪井智也（30＝帝拳、3勝2KO）があす11日、「Prime Video Boxing 15」でプロ4戦目に臨む。10日は都内のホテルで前日計量が行われ、坪井はリミットより200グラム軽い51.9キロでパス。対戦相手の