２人で会えているのに、なぜか満たされない。そんな違和感を覚えたことはありませんか？連絡も来るし、誘われることもある。でも大切にされている感覚がない。その正体は、男性の“雑さ”にあります。直前の誘いばかりになる男性から「今日会える？」「今からどう？」といった急な誘いが続く場合、優先順位は高いとは言えません。本命相手には、あらかじめ時間を確保しようとするもの。予定を押さえるという行動自体が、その人を大