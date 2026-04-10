世の中には「一度も浮気されたことがない」という女性は少なくありません。そこで今回は、そんな女性たちに共通する特徴をを紹介。これを知れば、彼氏の心を虜にし続けるための「絶対条件」が見えてくるでしょう。心地よい距離感を保てる彼氏の心を虜にし続ける女性は、彼氏と心地よい距離感を保っているもの。彼氏に対して愛情表現はしっかりしつつも、「鬱陶しい」「息苦しい」と感じさせない関係性を作れています。そのためには