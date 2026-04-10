仮面ライダー生誕55周年記念作品『アギト―超能力戦争―』(2026年4月29日公開)の完成披露舞台挨拶が4月9日、東京・新宿バルト9にて行われ、仮面ライダーG7/氷川誠を演じる要潤をはじめとする主要キャストと田粼竜太監督が登壇。放送25周年を迎えた『仮面ライダーアギト』の「その後」の物語となる本作の完成を祝し、長年にわたって応援を続けてくれた「仮面ライダー」シリーズのファンに感謝の気持ちを示した。左から、田