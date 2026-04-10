現地8日のブルージェイズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は8日（日本時間9日）、敵地ブルージェイズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回1失点と好投し、打者としては43試合連続出塁とした一戦。球団専属カメラマンが捉えた1枚に賛辞が相次いでいる。昨季のワールドシリーズ制覇を決めたロジャースセンターで投打二刀流で出場した大谷。球団専属カメラマンのジョン・スーフー氏が切り取ったのは、敵地での一瞬だ