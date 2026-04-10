自民党の小林鷹之政調会長は2026年4月9日にXで、共同通信の記事の「26年度中の消費減税にこだわらず」との見出しに対し、「見出しにある発言はしておりません」と否定した。アップされる会見動画を「ご確認頂ければと」共同通信は、小林氏の9日の会見での2年限定での食料品の消費減税に関する発言をめぐり、「【速報】26年度中の消費減税にこだわらずと自民幹部」とする見出しの記事を公開した。小林氏はXで、この記事に対し、「『