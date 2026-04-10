歌手の浜崎あゆみ（４７）と撮影した２ショットが披露された。「あゆさんのライブにＶＴＲ出演させていただきましたー」と泣き笑いの絵文字をつけてインスタグラムを投稿したのは、お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司。「ほんまは出させていただきたかったけど、スケジュールがどうしても無理で。だからライブ後に会場に行って打ち上げだけ参加させてもらった」という。「見に行ってた嫁曰く、最高なライブだったらしく次