元フィンランド代表MFヤリ・リトマネン氏がエストニア4部で復帰かつてスペイン1部バルセロナやイングランド1部リバプールで活躍した元フィンランド代表MFヤリ・リトマネン氏が、55歳にして驚きの現役復帰を果たす。2012年の引退から14年の時を経て、再びピッチに立つ決断を下した。スペイン紙「MARCA」が「55歳で再びスパイクを履く」と、アヤックスのレジェンドによる衝撃のニュースを報じている。フィンランド史上最高の選手