28日、景福宮（キョンボックン）で発生した火災が、すでに前日から煙が立ち上っていたことが確認された。また、自然発火ではなく失火の可能性があると把握された。ソウル鍾路（チョンノ）警察署は、火災発生直前に三扉門（サムビムン）付近にいた男Aの失火によって火が出た可能性に重きを置き、捜査中だと9日明らかにした。警察が周辺の防犯カメラ（CCTV）を分析した結果、煙が初めて出始めた時刻は火災前日の27日午後4時ごろだっ