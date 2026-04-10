歌手兼俳優パク・ユチョンの弟である俳優パク・ユファンが近況を公開した。パク・ユファンは9日、自身のインスタグラムに「皆さんのおかげで幸せな7年だった。そして、パパが寝ているときへそを触るリア」との文章とともに、一人の女の子と撮った写真を投稿した。公開された3枚の写真には、パク・ユファンが子どもを肩車している様子や、リビングのソファに横になっている彼のお腹の上に子どもが乗ってじゃれる様子などが収められ