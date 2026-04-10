東京スカイツリーは10日、公式Xを更新。9日に実施されたテレビアニメ『ブルーロック』とのコラボイベント『BLUE LOCK EPISODE 空（SKY） in 東京スカイツリー』特別ライティングの点灯の演出を正常に行えなかったと発表し、謝罪した。【画像】『ブルーロック』とコラボした東京スカイツリーでのイベント詳細投稿では「4/9（木）19:00〜24:00に実施した「BLUE LOCK EPISODE 空（SKY）in 東京スカイツリー」特別ライティングの点