皇室の護衛などにあたる皇宮警察の警察学校に、新人皇宮護衛官50人が入校しました。関口堅太皇宮巡査（22）「良心のみに従い、不偏不党かつ公平中正に警察職務の遂行に当たることを固く誓います」10日午前、皇居内の道場「済寧館」で皇宮警察学校の入校式が行われ、新人皇宮護衛官50人が式典に臨みました。「皇宮警察本部」は、天皇皇后両陛下をはじめとする皇室の護衛や皇居の警備などを担い、ことし創立140周年を迎えました。皇