フリーアナウンサー宮根誠司（62）は10日、MCを務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。前日9日にSNSでも話題になった声のかれが治っていない状態で登場し、番組冒頭で「今日も若干、声がかれております。ご容赦くださいませ」と断って、スタートさせた。宮根は9日の番組冒頭、ガラガラ声で「こんにちは。4月9日木曜日、『情報ライブミヤネ屋』です」と、あいさつ。「ちょっと声がかれてお