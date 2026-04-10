今年は3つの行先を設定西武鉄道は2026年4月7日、「ビール特急2026」を運行すると発表しました。 【昨年からパワーアップ】これが「ビール特急2026」の概要です（画像）使用車両はレッドアロー号で、車内にバーカウンターを設置し、生ビールが提供されます。昨年7月下旬に西武新宿〜本川越間で運行された「ビール特急」が好評だったことを受け、今年は運行日を増やし、3つの行先で実施となりました。5月29日から31日にかけて