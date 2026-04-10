ソフトバンクは、新料金プラン「ペイトク2」の契約者を対象に、広告なしで動画視聴ができる「YouTube Premium Lite」が1年間無料となる「YouTube Premium Lite セット」などの特典を、2026年6月2日より提供する。 YouTube Premium Lite セットの概要 「YouTube Premium Lite セット」では、動画の広告非表示やオフライン再生、バックグラウンド再生に対応した「YouTube Premium Lite」が1年間、追加料金なしで提供され