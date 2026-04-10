全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東北沢のとんかつ店『とんかつ向陽亭（こうようてい）』です。“かつ前”が充実！和のアイデア光る自家製ダレにも注目品書きを見れば、鮮魚の刺身に酒のアテ、はたまた気の利いた旬の一品など、つまみの充実っぷりに目を見張った。というのも実はこちら料理長の佐藤さんは和食の出身で、中学校の先輩だった店主・竹下さんと手を組んで