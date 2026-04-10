2005年に名古屋でキャリアをスタート。以降、VVVフェンロ（オランダ）、CSKAモスクワ（ロシア）、ミラン（イタリア）、パチューカ（メキシコ）、メルボルン・ビクトリー（オーストラリア）、フィテッセ（オランダ）、ボタフォゴ（ブラジル）、ネフチ・バクー（アゼルバイジャン）、スードゥバ（リトアニア）、パロ（ブータン）で活躍した。日本を含め計10か国でプレーしてきた本田圭佑は、近年は無所属だったが、ついに新天地