シンガポール１部のFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は４月10日、本田圭佑が2026-27シーズンより加入すると発表。なお、チームへの合流時期は今年８月を予定しているという。本田は、名古屋グランパスでプロデビュー後、オランダのVVVフェンロやロシアのCSKAモスクワ、イタリアのミランやメキシコのパチューカ、ブラジルのボタフォゴなど世界各国でプレー。近年は無所属だったが、新たな挑戦の地に東南アジアの