ことし3月の「ビール類」の販売実績は、去年4月の一斉値上げを前にした駆け込み需要の反動で、去年の同じ月を大きく下回りました。市場全体では、5か月連続のマイナスです。ビール大手4社が発表した発泡酒や第3のビールを含む、ことし3月の「ビール類」の販売実績は去年の同じ月と比べて、金額ベースで▼アサヒが23％、▼キリンが29％、数量ベースで▼サッポロが26％、▼サントリーも28％マイナスとなりました。背景にあるのは、去