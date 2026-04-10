楽天のホセ・ウレーニャ投手(34)が10日、オリックス戦(楽天モバイル 最強パーク)の試合前練習に姿を見せた。右腕は前日の日本ハム戦で5回2安打無失点と好投しながら、下半身の張りを訴えて緊急降板していたが、軽症だったとみられる。