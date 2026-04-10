毎月の給与明細を見て、「健康保険料ってこんなに高かった？」と感じたことはありませんか。大きな病気もなく、最後に病院に行ったのは数年前。それでも毎月2万円程度が差し引かれていると、「これって払い損では？」とモヤッとする人もいるかもしれません。 本記事では、30歳・年収500万円のケースを例に、実際に健康保険料をいくら負担しているのか、そして、病院に行かないとそれは本当に払い損なのかを数字で整理