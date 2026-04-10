衣替えや大掃除でクローゼットに眠っていたブランド品を、断捨離でフリマアプリに出品する人は多いのではないでしょうか。ただし、「パートの収入を扶養内に抑えているから、いくら稼いでも税金はかからない」と思い込んでいる場合は注意が必要です。 不用品の売却で得た30万円の臨時収入によって、翌年の住民税や健康保険料が月額5000円程度上がるケースがあります。本記事では、不用品の売却が非課税と