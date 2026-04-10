格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（１２日、マリンメッセ福岡）の出場選手インタビューが１０日に福岡市内で行われ、久保優太（３８）を迎えてＶ３戦を行うＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２４＝キルギス）が防衛に自信をみなぎらせた。穏やかな表情でインタビュースペースに姿を見せたシェイドゥラエフは「最高のコンディションです」と順調な仕上がりを強調。今回はリング