SEVENTEENの日本ファンミーティング「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING 'YAKUSOKU'」のライブビューイングが決定した。昨年9月の仁川を皮切りに、世界14都市で全29公演を行い、オン・オフライン合算で約84万人を動員した「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_]」で大成功を収めたSEVENTEEN。【注目】SEVENTEEN、“2度目の全員再契約”が「異例」のワケ7カ月にわたって続いた本ワールドツアーの締めくくりとして、4月4日と5日には仁川（イン