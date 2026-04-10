全国の大戸屋ごはん処は、2026年4月10日から『大衆食堂』フェアを開催し、「洋食屋の鉄板ポークチャップ」をはじめとした春季限定メニューを数量限定で販売する。【『大衆食堂』フェアのメニュー画像はこちら】馴染みのある定食にごちそう感を添えた「洋食屋の鉄板ポークチャップ」など〈春季限定『大衆食堂』フェア 概要〉“いま食べたいもの”をテーマにした新シリーズ「大戸屋うまいものトリップ」の第一弾として、馴染みのある