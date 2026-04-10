◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ヤクルト（１０日・東京ドーム）巨人のブライアン・マタ投手が、１軍に合流した。１１日のヤクルト戦（東京Ｄ）で来日初先発する予定。巨人の新外国人として２３年のグリフィン以来１０人目となる初登板勝利を目指す。ベネズエラ出身で、最速１６０キロの剛速球が武器の剛腕。１日のファーム・ロッテ戦（ジャイアンツタウン）では４回２安打５奪三振無失点で勝利投手となり、好調を維持していた。