「梅ちゃんは一軍に上がってこんのか？」【もっと読む】阪神・藤川監督、選手&スタッフを驚愕させた「コーチいびり」阪神ファンの間で心配の声が上がっている。「梅ちゃん」とは、ベテラン捕手の梅野隆太郎（34）である。開幕二軍スタートとなった梅野は去る8日、オリックスとの二軍戦で本塁打を放つと、二度の盗塁阻止にも成功した。公式戦での本塁打は、2023年6月の一軍・ロッテ戦以来という。4年契約が満了した昨オフ