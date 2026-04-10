◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第１戦岡山ＧＴ３００キロレース（１０日、岡山国際サーキット＝１周３・７０３キロ）スーパーＧＴを運営するＧＴアソシエイション（ＧＴＡ）は１０日、すでに延期を決めてい第３戦「マレーシアＧＴ３００キロレース（セパン）の国内代替レースを断念。今シーズンは国内７大会で開催すると発表した。延期の理由は中東情勢の悪化や現在の世界情勢（エネルギー問題、地政学リスク）など