テレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30〜）の第2話が9日、放送され、“信者ビジネス”に好きだった男子高校生を勧誘する主人公の姿が描かれた。（以下、ネタバレを含みます）【場面写真】信者ビジネスすごい…のめり込んでいく窪塚愛流本作は、「火神の子」として生きる女子高生・郷田るな（原菜乃華）が主人公。祖母と営む鍼灸院で自らの血を入れたモグサを用いて「自己実現」を販売する信者ビジネスを行って