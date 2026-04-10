フリーアナウンサーの宮根誠司（62）が、10日放送の読売テレビ・日本テレビ系昼のワイド番組『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金後1：55〜）生放送に出演。昨日に引き続きかすれた声に心配の声が寄せられた。【写真】宮根誠司も笑い止まらず！『ミヤネ屋』でガッツリ映り込んだ人物昨日の番組では冒頭に「ちょっと声が枯れておりまして、お聞き苦しいと思いますが、なるべく頑張ってまいります」と伝えていた。また番組の最後に