忙しい毎日に、ほっとひと息つける時間を♡＋FT SUPREME.LA.LA.から、“着るだけでリラックスできる”新しいリカバリーインナーが登場しました。ストレスや疲れに寄り添いながら、心地よい着用感で日常をサポート。自分を大切にしたい方にぴったりの、今注目のインナーウェアです♪ 極上の着心地でリラックス♡ 「エレサポートソフトインナーウェアセット」は14,850円（税込