俳優の桜田通（34）が9日配信のABEMA「さよならプロポーズ via オーストラリア」に出演。夫婦・恋人のスキンシップについて語った。MCのヒコロヒーから恋人や夫婦間でハグやキスといったスキンシップをとっているかと聞かれる場面が。共演者が各々の価値観を披露する中で、ヒコロヒーから「通先生は愛情表現しそうですけど」と話題を振られた。桜田は「一般的には重いって思われちゃうかもしれないんですけど」と前置きしつ