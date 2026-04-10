TOMORROW X TOGETHERが、8枚目ミニアルバム「7TH YEAR」のポップアップストアを開催する。韓国メディアが報じた。所属するHYBE（ハイブ）のソウル本社の一角に、新アルバムをテーマとしたストアを14〜26日に開設する。韓国メディアのソウル経済は10日「新アルバム発売（13日）翌日に始まる今回のポップアップは、アルバムのテーマを視覚的に表現している。入り口に設置される大型メディアウォールでは、5人のメンバーのビジュアル