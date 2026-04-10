投資の王道が日経平均採用銘柄にあるとしても、それだけでは資産の爆発的な増加は望めません。では、「大化け銘柄」はどのような判断軸で目を付ければよいのでしょうか？中野稔彦氏の著書『株をやるなら逆指値』（フォレスト出版）より、個人投資家でも実践できる「大化け銘柄」の探し方を解説します。〈登場人物紹介〉【教わる人】藤 進太郎（とう・しんたろう）会社員（28歳）。NISAは2年前に始めたけれど、日本株投資にもチャ