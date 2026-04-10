日向坂46が、5月20日にリリースする17thシングル『Kind of love』の新ビジュアルを公開した。 （関連：日向坂46、『ひな誕祭』はなぜ“特別”なのか？事前動画から地域連携まで、会場全体を巻き込む仕掛け） 公開されたビジュアルは、センターを務める四期生 藤嶌果歩を筆頭に、ドラマチックな空をバックにグループカラーを取り入れたワンピースに身を包み、メンバーの見つめる先がま