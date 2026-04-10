青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太が好調な選手や注目選手の強さのヒミツを深掘りしたり、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回はショットメーカー・安田祐香の練習法の意味を探った。【連続写真】これが安田祐香の理想的なインパクト◇昨年の「富士フイルム・スタジオアリス女子オープン」で河本結、中村心とのプレーオフを制して通算2勝目を挙げた安田祐香に注目。今季は「Vポイント×SM