藤倉コンポジットが新作シャフトの6月4日発売を発表。『VENTUS』シリーズで先行して発売されていた『TR BLUE』にも50Xをラインナップし、同日に『26 VENTUS TR BLACK』と『26 VENTUS TR RED』を追加する。【画像】『26 TR BLUE』とどう違う？ 剛性分布で特性が丸わかり前作は初代『VENTUS』との差別化を図るため2022年に誕生。今回は『TR BLUE』と同様に『VeloCore+』テクノロジーと最外層の『SPREAD TOW FABRIC（開繊クロス）』を