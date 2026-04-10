「なんか見たことがある」「懐かしい」、長らくゴルフを愛している人なら、このポロシャツを見て既視感を覚えたのではないだろうか。それもそのはず、“帝王”ジャック・ニクラスが1980年の全米オープン優勝時に着用していたものを再現しているからだ。【写真】色違いのネイビーは大人っぽい感じがいいね！カジュアルウェアブランド「Golden Bear」のゴルフライン「GB GOLF」が、春の新作として発表したのが『Jack Nicklaus Herita