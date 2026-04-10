あす11日の「Prime Video Boxing 15」（両国国技館）で予定されていたプロボクシング前WBA世界ライトフライ級王者・高見亨介（24＝帝拳、10勝8KO1敗）の再起戦は、高見が体調不良のため10日に中止が発表された。フライ級でWBA1位、WBC3位などにランクする高見は、元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（25＝メキシコ、18勝8KO1敗）と同級でノンタイトル10回戦を戦う予定となっていた。帝拳ジムの浜田剛史代表によると、前日