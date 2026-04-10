AKB48坂川陽香（19）が10日、自身のXを更新し、オフショットを投稿した。「『この子意外とスタイルいいんだ〜』ランキング1位です」の文章とともに、スカート衣装からすらりと伸びる美脚が際立つ写真を投稿。ファンからは「体の6割が美脚」「本当にスタイル良い」「意外とじゃなくて普通にいい」など称賛の声が上がっている。坂川はチーム8の福井県代表メンバーとして2019年にグループに加入し、25年発売の65枚目シングル「まさか