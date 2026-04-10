シンガー・ソングライター岡本真夜（52）が10日、インスタグラムを更新。ファンクラブを新設したことを報告した。岡本は「ファンクラブ開設いたしました」と、2023年に閉鎖したファンクラブと同じ名称の「SUN＆MOON」の開設を報告。「2年前、もう歌えないと思い閉鎖してしまって、長年応援してくださってた皆さんには寂しい思いをさせてしまい申し訳なく思っています」とつづった。岡本は2010年にメニエール病を発症し、発声障害も