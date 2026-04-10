楽天の陽柏翔(ヨウ・ボウシャン)内野手(21)が10日、オリックス戦(楽天モバイル最強パーク)の試合前練習に合流した。今季初昇格するとみられる。今季2年目の陽は2軍で16試合に出場し、打率.277、0本塁打、2打点、4盗塁をマークしていた。