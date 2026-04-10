プロ野球・巨人は10日、5月5日のヤクルト戦で「春のKIDS FES」を開催すると発表しました。こどもの日を記念したイベント「KIDS FES」。憧れの選手たちと間近で触れ合える、子どもが主役の特別な一日です。当日は、ヴィーナスと一緒に選手をグラウンドへ送り出すセレモニーや、試合終了直後の熱気が残るフィールドでの記念撮影など、参加者20人全員が楽しめる企画が盛りだくさん。さらに抽選に当たれば、スタジアムMCになりきってス