「M−1グランプリ2025」準優勝のドンデコルテ渡辺銀次（40）が10日、Xを更新。ロックバンド怒髪天のボーカル増子直純からラブコールを受け、感激をつづった。渡辺はマクドナルドの公式Xで8日に公開された、「ダブルチーズバーガー（ダブチ）」のウェブCMに出演。怒髪天の楽曲「オトナノススメ〜還暦上等！〜」をバックにパワフルな歌声も披露し、反響を呼んでいる。増子が怒髪天の公式Xを通じ「渡辺銀次さんサイコー！な歌を有難