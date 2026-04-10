やはり指揮官の決断は正しかったのか。「ドジャースネーション」は９日（日本時間１０日）、「ドジャースのデーブ・ロバーツ監督、キム・ヘソン選手の適応力を絶賛」との記事を配信した。正遊撃手のベッツが右腹斜筋を痛め負傷者リスト（ＩＬ）入りしたため、マイナースタートだったキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）が緊急昇格した。ここまで３試合に出場し７打数３安打、打率４割２分９厘となっている。ＷＢＣを終え春季