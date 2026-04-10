中道改革連合の元衆院議員の米山隆一氏が2026年4月6日にXで「私はリベラルは失敗したんじゃないと思います」という持論を明かした。「それを実現できない責めを負ってしまった」2月8日に行われた衆院選挙で自民党が大きく議席を増やした一方、歴史的大敗となった中道改革連合。一部メディアなどでは、「リベラルの死」「リベラル離れ」と取り沙汰された。米山氏は9日にXで「私はリベラルは失敗したんじゃないと思います」と持論を