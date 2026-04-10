攻略POINT 【１勝クラス組】マイルの平場組で前走着差もチェック １勝クラス組の好走馬の大半が芝マイル戦からの臨戦。 しかも平場からの臨戦組が［4・2・2・34］と、特別戦組を完全に圧倒している。 前走着順は１着が理想だが、３着までならＯＫ。 さらに前走１着時の着差が０秒４以上では［2・1・0・0］と、好走確率が大幅にアップする。 【ＧⅢ組】前走①人気が出走してきたら要注目 ＧⅢ組の前走