世界最大級の音楽フェス「コーチェラ（Coachella）」が、日本時間4月11〜13日、4月18〜20日の2週に渡り、カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される。ヘッドライナーを務めるのはサブリナ・カーペンター、ジャスティン・ビーバー、カロルGの3組。藤井風、Creepy Nuts、\ØU$UK€ \UK1MAT$Uという日本勢の活躍にも注目が集まっている。今年は計7つのステージが同時にライブ配信され、このうちQuas