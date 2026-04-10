相手にうそをついたり、だましたり、知っている情報を隠したりすることは日常生活のさまざまな場面で見られ、子どもであってもうそをついて親や友達をだますことがあります。3〜7歳の子どもを対象に行われた実験では、戦略的なゲームで「相手をだましてもいい」と子どもに伝えると、逆に子どもは正直になることが明らかになりました。The Permission Paradox: Condoning Deception Can Promote Honesty in Young Children - Tan -